Una majoria d'hotels activaran un ERTO

La UHA apunta que el nivell de reserves acabarà determinant si les suspensions s’allarguen més de dos mesos

Actualitzada 18/04/2020 a les 06:35

Dolors Moreno Andorra la Vella

La patronal hotelera tot just està recollint les intencions dels seus associats. Però tot apunta que la immensa majoria dels que tenien pensat obrir a l’estiu s’acolliran a suspensions de contracte d’almenys un parell de mesos, aquest maig i el juny. La Unió Hotelera (UHA), però, també confia que hi pugui haver una certa flexibilitat perquè el que és segur és que les reserves marcaran les decisions. I, per exemple, apunta el director de l’entitat, Jordi Pujol, “si es veu que alguna previsió [d’ocupació] pot estar per sobre del 30 o 35 per cent recuperar-los [treballadors] a final de juny per preparar l’estiu”.

De la vuitantena d’establiments hotelers associats a la patronal, n’hi ha uns cinquanta que tenen intenció d’obrir a l’estiu. I, aquests, en la immensa majoria (s’apunta a un percentatge del 90%) usaran la fórmula de la suspensió de contracte i de la major part de la plantilla. Si la patronal argumenta que assolir un nivell d’ocupació d’un 30 per cent de llits o superior és el que pot acabar marcant les decisions és perquè per “obrir les portes o tens un 30 per cent mínim de garanties de reserves o no et val la pena”, sosté Pujol. Una altra de les qüestions cabdals serà saber a quines mesures de seguretat de tipus sanitari s’han d’enfrontar. Andorra Turisme ja està treballant en uns protocols que està previst que s’entreguin després als empresaris perquè puguin fer les seves aportacions. Aquestes mesures seran determinants per saber amb quina plantilla s’ha de comptar. El director de l’entitat ho exemplifica amb els bufets dels menjadors, que previsiblement podrien eliminar-se d’acord amb les noves directrius sanitàries “i si s’acaba fent afectarà a nivell de personal, has de tenir més cambrers”, sosté Pujol.

Andorra Turisme també treballa en un redisseny de la campanya promocional de l’estiu per captar turisme de proximitat, en un escenari en què ja és una evidència que els viatges de més distància es frenaran notablement per la pandèmia. Una proposta que el sector comparteix, malgrat la incertesa que acabi funcionant per la multiplicitat de factors que s’han de tenir en compte: des de quines situacions tindran en àmbit sanitari els països veïns i si es manté cert confinament, a la capacitat econòmica que els quedarà a les famílies després d’una crisi sanitària que esdevé també econòmica o si s’optarà per passar les vacances dins de les fronteres del mateix territori.

El sector hoteler ha estat dels que més clarament s’ha posicionat des del principi a les suspensions de contracte. “Portem zero euros d’ingressos des de pràcticament principi de març i s’han pagat dues nòmines”, argumenta Pujol. Així que ho reivindiquen com una mesura necessària (de fet, la defensaven ja perquè fos efectiva a l’abril).

El director augura que la fórmula de les reduccions de jornada (també prevista a la nova legislació que s’aprova avui) no serà una possibilitat que usin els propietaris d’hotels, però sí que és possible que l’emprin el sector de la restauració. La Unió Hotelera també hi té associats, però encara no la suficient informació com per fer previsions del que pot succeir amb les plantilles. En algun cas, sí que haurien manifestat la intenció de fer ERTO a part de la plantilla i reduccions a uns altres. A diferència dels hotels, alguns establiments de restauració mantenen certa activitat pel servei a domicili. Un cop arribi la reobertura (que no serà abans de final de maig) també haurà de ser partint d’uns protocols sanitaris que marcaran la capacitat d’acollir clients.