Mor un padrí de Salita

Un pacient amb la Covid-19 allotjat a El Cedre es converteix en l'òbit 34 de l'epidèmia al país

Primera defunció de Salita Una ambulància davant la residència Salita durant els dies de l'epidèmia Fernando Galindo

Actualitzada 17/04/2020 a les 09:20

Un padrí de 87 anys afectat per coronavirus ha mort aquesta matinada a la zona habilitada a El Cedre per a pacients amb la malaltia. La víctima era resident de Salita i havia estat traslladat al centre sociosanitari de Santa Coloma en donar positiu al virus. Aquesta defunció eleva a 34 el total causat per l'epidèmia des de que es va registrar el primer òbit el passat 22 de març i és la tercera d'un intern de la residència escaldenca.

El difunt és una de les 17 persones de Salita contagiades amb la Covid-19 del total de 43 que hi havia ahir a les instal·lacions d'El Cedre, de les quals nou són convalescents en el procés de recuperació de la malaltia.