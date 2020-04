La llei permetrà ajornar els préstecs personals

El percentatge d’ingressos familiars per demanar una carència de les quotes es rebaixa al 30%

El treball en comissió del segon paquet de mesures per pal·liar els efectes econòmics de la llei ha introduït alguns canvis en el text legislatiu final. El més rellevant és que les persones concernides per un ERTO que tinguin un préstec personal també podran demanar una carència de les quotes corresponents. En la versió inicial del text només ho podien sol·licitar aquelles persones amb préstecs hipotecaris per finançar l’adquisició del seu habitatge habitual. Ara també s’ha inclòs en aquest punt la possibilitat d’adquirir-lo en el cas d’un crèdit per pagar el vehicle. Un altre canvi significatiu és que la carència es podrà demanar sempre que l’import mensual de la quota d’amortització del crèdit, més les despeses i els subministraments bàsics de la unitat familiar, sigui igual o superior al 30% dels seus ingressos, mentre que en el text original el percentatge era del 35%. Amb la rebaixa del percentatge dels ingressos es pretén que el volum de gent que tingui accés a aquesta carència sigui més elevat.

També s’ha introduït un altre canvi en la disposició final cinquena de la llei en dos aspectes gràcies a una esmena de terceravia. El més rellevant és que el Govern promourà un reglament per establir i regular un ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i ara també d’habitatges que hagin vist reduïts substancialment els ingressos de la seva unitat familiar de convivència. La reducció ha de ser conseqüència de la mesura inclosa en el primer paquet que obligava a rebaixar els cobraments del lloguer un cent per cent en el cas dels negocis que estaven tancats, un 80% en el cas dels que feien guàrdia i un 50% en el cas dels que eren serveis essencials o com a conseqüència de la rebaixa del 20% de les rendes de lloguer en cas d’ERTO incloses en aquest nou paquet. L’objectiu d’aquesta modificació és no posa en una mateixa balança els propietaris que tenen molts immobles al mercat d’aquells que en tenen un o pocs, els ingressos de l’arrendament dels quals els serveixen per arribar a final de mes.

L’altre canvi en aquesta disposició fa referència al calendari. Així, es preveia que aquest reglament es desenvolupés en un termini d’un mes i finalment es farà en una setmana a partir de l’entrada en vigor de la llei.

També s’ha introduït un canvi pel que fa als autònoms que s’han quedat sense ingressos a causa de la crisi sanitària i que tenen dret a percebre una prestació. En la graella que es preveia s’han afegit també aquells treballadors per compte propi que han cotitzat un 25% amb un sou base de 532,36 i que tindran dret a una prestació de 541,67 euros.



Sense el vot segur de l’oposició

La resta de canvis que s’han introduït a la llei són bàsicament de forma però no de fons. En total, s’han aprovat per majoria 11 esmenes; fins a 57 s’han desestimat; sis han estat retirades per transacció i aprovades per unanimitat; un total de 19 han estat retirades per transacció i aprovades per majoria, i finalment una quinzena han estat retirades.

Cap dels dos grups de l’oposició, ni el PS ni terceravia, han assegurat el vot favorable a la llei que es votarà dissabte al Consell General. Des de terceravia, Josep Pintat va afirmar ahir que “és una llei a curt termini” i que “tenim plantejaments diferents” davant d’una “llei d’aquesta magnitud”. El PS és més contundent i Pere López ja va avançar que presentaran reserves d’esmena perquè es conegui el seu posicionament. Els socialdemòcrates estan molestos davant “el doble joc de la unitat i el consens” al qual diuen que juga el Govern. “La llei no s’ha treballat abans i després no hi ha hagut ni la voluntat d’acceptar cap de les nostres propostes”, va explicar, tot afirmant que “la llei que ha sortit de la comissió és la mateixa que va entrar”.



Modificacions



1 Carència

Inclusió dels préstecs personals

Les persones que s’hagin vist afectades per la suspensió del contracte de forma temporal i que tinguin préstecs personals també podran demanar una carència de la quota.



2 Condicions

30% dels ingressos familiars

Podran sol·licitar una carència en els préstecs personals o hipotecaris aquells per als quals l’import de la quota superi el 30% dels ingressos.



3 Prestació

Ajut per als petits arrendadors

El text inclou un ajut econòmic ocasional a aquells propietaris que tenen pisos en lloguer i que han vist com a causa de les mesures aprovades els ingressos de la seva unitat familiar s’han reduït substancialment.



4 Cotització

Prestació per als petits autònoms

Els treballadors per compte propi que hagin cotitzat un 25% a la CASS i que no tinguin ingressos a causa de la crisi sanitària també tindran dret a una prestació per part del Govern per un import de 541,67 euros.



5 Consell general

Sense el vot segur de l’oposició

Els canvis introduïts no han convençut l’oposició, que no ha assegurat el vot favorable a la llei. Terceravia diu que té un plantejament diferent i el PS critica la falta de consens.