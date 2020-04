Centenars d’alumnes de batxillerat viuen el confinament amb angoixa i incertesa perquè s’han d’enfrontar a l’examen més important de la seva etapa escolar i, en el cas del sistema andorrà, encara no saben quan seran les proves.

Estudiants que viuen en la incertesa Uns alumnes passen la prova oficial de batxillerat. Fernando Galindo

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:36

Anna Ribas Andorra la Vella

Els estudiants de segon de batxillerat estan vivint el confinament amb una gran incertesa. Centenars de joves del país s’han d’enfrontar als exàmens més determinants de la seva etapa escolar d’aquí a uns dies, i en el cas dels alumnes del sistema andorrà, encara no s’ha establert una data per reprendre la prova oficial de batxillerat (POB). De fet, la informació que tenen al respecte és nul·la. En aquest sentit, l’estudiant Judith Avilés va exposar que “ja estàvem fent exàmens i això d’aturar-ho... Ara no sabem com ho farem, si s’anul·laran o si els farem a l’estiu... Volem saber les dates ja”. En el sistema andorrà s’examinen per competències de cada assignatura, i cada competència s’ha d’aprovar dues vegades. “Jo tenia 52 exàmens, la POB dura tres mesos: van començar al març i s’havien d’acabar al maig”, va indicar.

Tot i això va expressar que el temari no li preocupa gaire perquè “al final de cada semestre del batxillerat fem exàmens semblants a les POB i quant al temari ja ho teníem gairebé tot fet menys en alguna assignatura, això ens dona una seguretat”. En la mateixa línia, la Gisela de Haro assegura que “la preparació [de cara a la prova] no em preocupa tant perquè tenim classes virtuals i si tenim dubtes o volem fer un repàs durant les vacances els professors ens ajuden, però estem tots una mica nerviosos perquè són exàmens que determinen el nostre futur”.

I més tenint en compte que molts dels estudiants del sistema andorrà volen estudiar a França o a Espanya: “A França accedeixes amb les POB però si es vol estudiar en una universitat espanyola, s’han de passar les proves d’accés a la universitat (PAU)”, matisa De Haro. A hores d’ara se sap que les PAU se celebraran entre el 7 i el 9 de juliol i la Carla Marsol té molt clar que haurà de passar pels dos exàmens perquè vol estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, una carrera que té una nota de tall alta. “La nota em preocupa”, confessa Marsol, sobretot perquè el temari de la POB i els de les PAU són diferents.

La Cristina Modesto vol estudiar un doble grau de Fisioteràpia i Infermeria a Lleida i també es troba en la mateixa situació i, tot i que explica que des de l’escola els oferien classes de més per preparar el temari de les PAU, explica que “no ens estem preparant igual perquè no és el mateix estar a classe o estudiar des de casa. No ajuda no tenir el professor, ara ens hem de mirar els apunts i extreure conclusions nosaltres”. Amb tot, tots els alumnes indiquen que s’han adaptat bé al format virtual de les classes i que els professors es preocupen molt pel seu benestar físic i mental.