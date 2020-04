El primer dia d'exempció del confinament es tanca sense cap incidència

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:25

"SORTIR ENS HA DONAT VIDA"

Sortir ens ha donat vida, estàvem cansats d’estar per casa”, “hem aprofitat per treure el gos i passejar pel riu amb tota la família, que ja en teníem ganes” o “ara a la tarda que fa bon temps, ens hem posat les mascaretes i els guants i hem anat a córrer amb els nens, que estaven bojos per sortir”. Tots ells són testimonis de persones que ahir, per primera vegada des que es va instaurar el confinament, van poder sortir tranquil·lament de casa a estirar les cames, “una cosa que no valoràvem i que avui, per nosaltres, és or”.

El dia acompanyava, el sol es va deixar veure des de primera hora del matí i la temperatura donava peu a treure’s la jaqueta i gaudir de la primavera, que “gairebé no hem pogut tastar”, va dir l’Antònia, una senyora de 68 anys que passejava a mig matí per Carlemany amb un somriure d’orella a orella que s’amagava sota la mascareta.

A mesura que passaven les hores, la imatge als carrers anava canviant. Fins a l’hora de dinar a les avingudes hi passejaven gent gran i persones que anaven a comprar al supermercat. Una és la Maria, una senyora d’edat avançada que, amb el seu marit, va sortir a caminar per “Ciutat de Valls fins a l’Estadi Comunal”, i que va aprofitar per “fer la compra per dinar”. En la mateixa línia, en Víctor es va aixecar ben d’hora, va esmorzar, es va calçar i va anar “des de la part alta d’Escaldes fins a l’Estació Nacional d’Autobusos”. “Estic jubilat i tot i que tinc balcó necessitava sortir de casa”, va concloure. Per l’avinguda Meritxell baixava la Isabel, una seyora de 75 anys, que va catalogar el desconfinament com “la millor notícia de la setmana”. “He sortit una mica amb por de contagiar-me, però porto mascareta i tothom sembla que ho respecta, així que estic contenta.”

A la tarda, la imatge era més moguda, i és que els ciutadans van canviar els carretons de la compra per la roba d’esport i els gossos. Caminar en família es va convertir ahir en l’activitat preferida de bona part de la població. La majoria feien fileres pels camins paral·lels al riu. “Hem agafat el gos i hem sortit tots a descarregar una mica la tensió que portàvem acumulada”, va dir en Jaume, que uns instants abans, a l’altura del Parc Central de la capital, es feia un selfie amb la dona i els dos fills.

Va anar caient el sol i els runners començaven a omplir els carrers per “deixar de córrer pels passadissos de casa i respirar aire fresc, que feia dies que ho necessitàvem”.

El Govern va valorar positivament la primera jornada de desconfinament que va viure ahir el país i va destacar les dades de mobilitat interna com a indicador que la població va seguir les recomanacions de Salut. Tal com va detallar el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa d’actualització econòmica del vespre, la circulació de vehicles per les carreteres del Principat es va mantenir “en la mateixa línia dels dies anteriors”, prop del 78% menys que el mateix període de l’any 2019, i que, per tant, el fet de deixar sortir la gent de casa no va propiciar un desplaçament massiu i una propagació descontrolada del virus. Al mateix temps, el ministre va posar en relleu la reducció gairebé total de la circulació per les fronteres amb Espanya i França, i va apuntar que tot plegat és un “bon símptoma perquè no tinguem un nou brot al país”.La col·laboració amb el servei de policia i els agents de circulació de les diferents parròquies és clau per mantenir l’ordre i assegurar que les distàncies i les normes que va decretar l’executiu es compleixin, segons va apuntar Jover, que es va congratular que “durant tot el dia no hem tingut ni una incidència enlloc”.Després d’un primer dia positiu de desconfinament on tots els residents d’arreu del país que viuen en habitatges amb número parell van poder sortir una hora a caminar o fer exercici al carrer, avui és el torn dels ciutadans que resideixen en edificis amb numeració senar o cases amb una inicial compresa entre la N i la Z.De la mateixa manera que va tenir lloc ahir, la jornada d’avui estarà fraccionada en tres franges horàries: matí, migdia i vespre. De sis a nou del matí i de set a nou del vespre es permetrà fer exercici físic. De nou a onze del matí i de dues a set de la tarda, passejar i fer la compra als supermercats. Per últim, d’onze del matí a les dues de la tarda només podran sortir a estirar les cames les persones vulnerables i majors de 70 anys.