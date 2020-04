Salut registra 177 malalts recuperats de la Covid-19 i cap defunció en les últimes 24 hores

Nou contagis en un dia Martínez Benazet durant la roda de premsa de dimecres SFGA

Actualitzada 16/04/2020 a les 14:39

El nombre de positius ha arribat avui a 583 infectats amb nou casos més que ahir i cap defunció provocada per la Covid-19 en les últimes hores i el total es manté en 33 afectats. La xifra de persones recuperades creix fins a 177 pacients, vuit més que en el balanç de dimecres, i hi ha 472 casos que es mantenen actius, segons les dades actualitzades pel ministre Joan Martínez Benazet, que ha valorat que el balanç de l'evolució de l'epidèmia "mostra que mantenim la corba aplanada sense pic d'activitat i això és el que ens ha fet permetre les sortides a passejar".

L'afectació entre els professionals sanitaris baixa a 61 malalts i la dels cossos especial també disminueix fins arribar a la dotzena d'efectius amb coronavirus i a El Cedre hi ha 43 persones malaltes entre les quals estan els 17 residents de Salita i nou convalescents a l'espera de completar el procés de negativització del virus. La situació a l'hospital continua en fase de disminuir la pressió perquè a planta hi ha 25 ingressats i a l'UCI es mantenen 14 afectats amb ventilació mecànica i hi ha quatre pacients més de la Covid-19 que ja han pogut ser extubats i que passaran a una habitació en les properes hores o dies, ha assenyalat el ministre.

Joan Martínez Benazet ha explicat que el SAAS ja disposa de suficient aprovisionament d'hidroxicloroquina i azitromicina per estendre el tractament que s'estava aplicant als pacients greus i als que tenien afectacions respiratòries als que tenen símptomes més lleus. Els primers en seguir aquesta pauta seran el personal sanitari, el de centres sociosanitaris i els integrants dels cossos especials. El titular de Salut ha remarcat que no es pot parlar de resultat amb valor científic d'aquest tractament però si de l'apreciació dels internistes de l'hospital que "observen menys casos greus" en administrar aquests fàrmacs als infectats.