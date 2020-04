Els empresaris preparen una pàgina web per vendre productes del país

La CEA i la Cambra de Comerç treballen juntament amb Actua per obrir el mercat en línia i enllestir una plataforma per als petits negocis

Actualitzada 16/04/2020 a les 07:07

Òscar Serrano Andorra la Vella

Obrir les portes del mercat internacional als productes del país a través d’una plataforma nacional de venda en línia. Aquest és el projecte que volen encetar els empresaris a mitjà termini i que pot servir com a motor per reactivar l’economia del Principat després de la crisi que viu i viurà el país arran de l’alerta sanitària provocada pel coronavirus.

La iniciativa, encapçalada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Cambra de Comerç, encara presenta un estadi molt incipient, però l’objectiu és crear una plataforma unificada nacional en què les petites, mitjanes i grans empreses puguin presentar els seus productes per tal de donar-los sortida no tan sols dins les fronteres, sinó també als països veïns, com ara Espanya o França i, fins i tot, de la resta d’Europa. Tal com va avançar al Diari el president de la CEA, Gerard Cadena, “hi ha una sèrie d’empreses que ja fan venda online”, però aquesta plataforma “pot obrir les portes de l’e-commerce als negocis més petits” que encara no han donat el salt a l’entorn digital. Cadena va apuntar que la plataforma està encara en una fase molt inicial i “no estarà operativa a curt termini”, però que s’estan mantenint reunions amb Actua Tech per avançar en el projecte i trobar la manera de facilitar els processos tant a les empreses que s’hi vulguin apuntar com als usuaris que vulguin comprar productes amb denominació d’origen del Principat.

En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va detallar que “en el grup de treball també hi ha experts informàtics per treballar en plataformes comunitàries”, i que el paper de les patronals serà el de “guiar les empreses per poder diversificar les seves línies de negoci”.



Ajuda internacional

El comerç en línia a Andorra és un terreny molt poc explotat que pot suposar una font d’ingressos molt important per al teixit econòmic. Aquests beneficis, però, encara poden ser majors si el Govern dona facilitats per vendre internacionalment, i és que fer el pas a creuar les fronteres suposa un esforç important quant a documentació i permisos europeus. Davant aquesta complexitat, el projecte compta amb l’ajuda d’una empresa d’assessoria externa especialista en aquests tipus de procés. Tal com va avançar Armengol, la patronal ha signat “un contracte amb una consultora internacional pel tema de logística i tràmits duaners”. En aquest sentit, Armengol va destacar que l’acord d’associació que està portant a terme el Principat amb la Unió Europea pot ajudar a obrir les fronteres, reduir els costos duaners i fer que el mercat digital sigui encara més atractiu per a les empreses nacionals.

En definitiva, l’objectiu de tot plegat és “donar una oportunitat més als negocis del país que vulguin expandir-se” i, de pas, “obrir les portes al fet que altres empreses puguin operar des del Principat”, va aprofundir Armengol, que va celebrar que, si més no, el confinament pot ajudar a donar una empenta a la venda online, que fins ara ha estat un terreny exclusiu de les grans empreses.



Un pas esperat

Potenciar la branca del comerç en línia és una demanda que ja encapçalava la Cambra de Comerç fa dos anys. L’antic president de l’organització Marc Pantebre considerava vital el 2018 la implantació efectiva de les compres per internet per recuperar l’economia. “La legislació no ajuda el comerç per internet. Ho hem de tenir clar”, va detallar Pantebre.

El panorama no ha canviat gaire des de llavors i és que, tal com va dir l’expresident de la patronal, “tots hem de tenir molt present que Andorra és un país tercer que no pertany a la Unió Europea”. És per això que l’acord d’associació podria fer explotar definitivament la modalitat.