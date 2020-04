El test donarà llibertat de moviments

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:53

DESCARTAT UN SISTEMA DE CONTROL DELS INDIVIDUS COM ES VA FER A COREA DEL SUD

L’epidemiòleg, investigador i assessor del Govern en el tractament sanitari de la pandèmia, Oriol Mitjà, i l’investigador Joel López van tenir en ment posar en marxa a Andorra un sistema que va funcionar amb èxit a Corea del Sud, a la Xina i a Taiwan. Es tracta d’una aplicació on les persones que tenen símptomes registren les seves dades (edat, sexe, domicili i un correu electrònic o telèfon mòbil) i demanen hora perquè els facin el test del coronavirus.

Quan la persona es registra va amb el seu cotxe a un drive in en un lloc apartat on sense baixar del cotxe i en cinc minuts un sanitari perfectament aïllat li fa un raspat nasal. Així s’evita que el personal sanitari es traslladi als domicilis, i de retruc la possibilitat de contagi.

Aquesta app utilitza el GPS dels mòbils per rastrejar els moviments dels usuaris. Aquesta informació pot generar zones calentes i aconsellar o no la quarantena a potencials propagadors (a més de controlar si la quarantena es compleix). L’usuari porta un braçalet que avisa si la persona es desprèn del telèfon per despistar sobre els seus moviments, ja que les autoritats poden saber en tot moment si hi ha persones amb la Covid-19 en espais públics.

Davant els dubtes legals i ètics finalment es va declinar optar per aquest sistema, ja que es disposa de dades confidencials de la població.

Els comuns tindran un important paper en les proves d’anticossos que s’han de fer a la població. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar dimarts als cònsols con funcionarà l’operativa. Les corporacions locals són les responsables de triar els punts de cribratge de la població, molt probablement posant en funcionament diversos punts en un aparcament públic de la parròquia de manera que tota una família pugui passar el test sense necessitat de baixar del cotxe.Els comuns ja hi estan treballant, així com en les unitats mòbils i en el lloc destinat per a les persones que no tenen un vehicle, que molt probablement podrà ser el CAP de cada parròquia.Les persones que es facin el test d’anticossos rebran un certificat on es detallarà la seva situació epidemiològica. Així ho va concretar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa diària, en la qual va destacar que “potser serà digital en alguns casos i en altres, un document físic”. Aquesta certificació acreditarà com està la població i permetrà que la persona sàpiga si ha passat la malaltia o es pot contagiar. Segons va indicar el titular de Salut, el cribratge massiu no serà una obligació, però s’ha d’entendre “com un problema de responsabilitat col·lectiva”. Així mateix, Benazet va afegir que “serà d’interès per a tots els ciutadans saber el que poden fer perquè els obre portes”. De fet, el ministre va indicar que les persones que ja hagin passat la Covid-19 podran estar en contacte amb persones grans perquè no podran transmetre la malaltia. A més, va apuntar que pot ser “que algun comerç digui que només entren els que tenen clar com estan”.Les proves arribaran al Principat des de la Xina entre diumenge i dilluns després de passar una inspecció del govern asiàtic que va acabar ahir i amb la garantia que estan fabricades per una empresa homologada pel Govern xinès i per les agències xineses especialitzades, segons va remarcar el ministre de Salut. La previsió és que els tests es comencin a fer “entre dimecres i dijous” de la setmana vinent, ja que dependrà en gran manera del dia d’arribada. La intenció és que no hi hagi cap demora i si és possible començar dimecres, però si el material arriba dilluns no es podran iniciar les proves fins dijous de las setmana vinent.L’operativa prevista és que els ciutadans es puguin inscriure en un apartat específic de la web de Govern amb tota la informació relacionada amb la pandèmia i hi haurà un registre per part dels comuns des del qual se citarà les persones en un dia i hora concrets per fer-se la prova. La mostra s’extraurà en els stop labs en el cas dels que tenen cotxe i també hi haurà punts de recollida per a qui no disposi d’un vehicle. En el cas de les persones amb mobilitat reduïda, una unitat es desplaçarà fins al seu domicili.La segona prova es farà uns quinze dies després i, tal com va especificar Benazet, aquesta “disminuirà els falsos positius i negatius i farà un cribratge de les persones que en el primer test tenen un nivell epidemiològic que planteja dubtes sobre si encara poden ser transmissores del virus”. Així mateix, proporcionarà dades sobre la velocitat de transmissió del virus a la població.