Aprovat general per als estudiants del sistema espanyol aquest curs

Jover recorda que les decisions acadèmiques depenen de les autoritats de Madrid

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:48

Lorena Giménez Andorra la Vella

El sistema educatiu espanyol aprovarà de forma general tots els estudiants aquest curs. Aquesta decisió es pren després que la ministra d’Educació d’Espanya, Isabel Celaá, afirmés ahir en roda de premsa que, com a “norma general”, tots els estudiants passaran de curs i la possibilitat de repetir serà una exempció que haurà d’estar “sòlidament argumentada i acompanyada d’un pla treballat de recuperació que figurarà en els informes que s’entregaran a cada estudiant a final de juny”. Així ho van acordar el govern d’Espanya i les comunitats autònomes.

Segons va explicar Celaá, entre els acords presos també hi figura el manteniment de la durada del curs escolar, fins a final de juny, amb l’excepció de les proves de selectivitat, que tindran lloc a principi de juliol. Així, va detallar que el tercer trimestre servirà principalment per repassar i reforçar les matèries donades els dos primers trimestres i reforçar el coneixement dels continguts essencials del cicle. A més, va apuntar que els centres educatius programaran activitats de reforç a l’estiu i per al curs vinent per garantir que els alumnes no perden l’aprenentatge.

Tanmateix, Celaá, va posar en relleu que “el sistema educatiu s’ha adaptat a la pèrdua de la relació presencial entre alumne i professor”, però aquest fet no pot posar de manifest les diversitats socials que pot tenir cada persona. Per aquest motiu, la ministra espanyola va expressar que “es buscaran els mecanismes i es facilitaran les eines necessàries perquè tothom pugui dur a terme classes en línia, i s’evitarà que la bretxa tecnològica no deixi ningú sense la possibilitat d’impartir classes”.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, va ratificar la decisió del ministeri espanyol en recordar que les qüestions acadèmiques són potestat de cada model educatiu i que les decisions pedagògiques es prenen des de Madrid. Malgrat que va apuntar que la programació del calendari es pren conjuntament amb els tres sistemes.

Per la seva banda, l’ambaixador espanyol al Principat, Àngel Ros, va argumentar que la decisió no només depèn d’Espanya, i que també tindran en compte les recomanacions i decisions del ministeri d’Educació. “El fet de seguir el programa escolar d’Espanya té una afectació al nostre dia a dia, però l’organització dels cursos correspon al sistema andorrà i en aquest sentit, al ministeri d’Educació del país, que és qui decidirà si s’acaba el curs escolar o tornem a les aules dels centres”, va exposar. I va manifestar que la principal motivació és que els alumnes no perdin els coneixements adquirits durant el primer i segon trimestre i es garanteixi l’accés a l’educació.

Quant a la situació del sistema educatiu andorrà, Jover va indicar que “no hi haurà una represa de l’activitat fins a nova ordre”, ja que s’està estudiant com evoluciona la crisi i com s’hauria de dur a terme.