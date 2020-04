Vendre FEDA i Andorra Telecom reportaria 700 milions

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:10

ALTERNATIVES ALS IMPOSTOS PER PAGAR EL DEUTE

Les arques de l’Estat tremolen per l’endeutament a què s’ha vist obligat a recórrer el Govern per fer front a la crisi del coronavirus. Despeses sanitàries, però sobretot per salvar el teixit econòmic i empresarial. La injecció ha estat, fins al moment, de 416 milions; 154 del primer paquet de mesures amb els crèdits tous com a protagonistes i 249 més pels ERTO (regulació temporal d’ocupació). Fins ara només s’ha posat sobre la taula un possible finançament exterior via el Banc Central Europeu (BCE), el Fons Monetari Internacional (FMI) o el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) per pagar la factura milionària de la crisi. Hi ha una alternativa, però, que el Govern ni s’atreveix a pronunciar. De moment. La venda d’Andorra Telecom i FEDA, a les quals caldria afegir les respectives reserves, comportarien uns ingressos mínims de 750 milions d’euros a l’Estat. Suficient per pagar la factura de la Covid-19 i injectar la liquiditat necessària per reactivar el teixit productiu.El valor de mercat d’Andorra Telecom oscil·la entre 350 i 400 milions, si ens atenem al que s’està pagant al sector, sempre que la venda fos de tota la companyia: infraestructures i negoci de telefonia. Els experts consultats consideren que la xifra més plausible és la de la franja baixa, ja que es tracta d’una operació en la qual Andorra hauria de garantir una transició ordenada que en disminuiria el valor. El que significa exigir que el nou propietari mantingués la plantilla durant uns anys determinats o que no llogués la xarxa a altres operadors pel mateix període de temps. Perquè precisament és aquest el màxim atractiu que ofereix la parapública a un possible comprador. Les xifres en què es mou la companyia elèctrica no són comparable a les d’Andorra Telecom, però tot i així el valor de FEDA podria ser de prop de 150 milions.Una variable clau a l’hora de plantejar-se la possible venda de l’operadora en un termini breu de temps és saber si el valor actual es pot mantenir en els anys vinents o succeirà tot el contrari i es depreciarà de forma gradual. Una possibilitat, aquesta última, que és la més plausible, segons els experts consultats. Per dos motius. El primer perquè el mercat tendeix a la concentració i per tant ens pot abocar a la marginalitat, i el segon perquè amb l’acord d’associació amb Europa en vigor serà impossible mantenir el monopoli, la qual cosa pot obligar a malvendre la companyia en un termini relativament breu. El contrari del que pot passar amb FEDA, ja que Europa no veu amb mals ulls que Andorra conservi l’autonomia energètica. De manera que si s’hagués de vendre alguna companyia, seria preferible, segons les mateixes fonts, posar al mercat la de telecomunicacions que l’elèctrica.El primer gran dilema que plantegen unes operacions d’aquesta transcendència és si amb un nou propietari es podrà garantir el nivell del servei que ofereixen Andorra Telecom i FEDA. La resposta és que si no es manté el control de les infraestructures és poc menys que impossible que cap operador privat faci unes inversions que difícilment podrà rendibilitzar. El segon dilema afecta directament la sobirania econòmica. L’operadora i FEDA han assegurat un volum d’ingressos per al país que ha permès crear un fons de centenars de milions del qual ara es podrà disposar per pal·liar la crisi de la Covid-19. En cas d’haver de vendre s’hauria de disposar d’una estructura econòmica similar que garantís un rendiment per a les arques de l’Estat que permetés donar respostes a situacions crítiques com l’actual.El Govern ha reconegut de manera tàcita que farà ús dels més de 250 milions de les reserves d’Andorra Telecom per afrontar els pagaments compromesos, tot i que la quantitat seria encara insuficient. Per alleugerir les fortes tensions de tresoreria el Govern ja ha decidit començar a recórrer a les reserves de les dues parapúbliques, de les quals es retiraran 30 milions d’euros; 20 d’Andorra Telecom i 10 de FEDA.La xifra de les reserves de l’operadora poden variar en 30 o 40 milions a la baixa a causa que una part destacada està invertida en renda variable de baix risc. Però els mercats han caigut del 15% al 20% per la pandèmia i desfer les operacions per convertir els valors en líquid significaria patir una pèrdua ruïnosa. De manera que una part no estaria disponible d’immediat i caldria esperar que els mercats remuntessin. Si el valor de l’operadora i l’elèctrica no és comparable, encara ho és menys el respectiu volum de reserves, perquè les de FEDA no arriben ni a una desena part de les d’Andorra Telecom.