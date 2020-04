Pallarés garanteix als funcionaris que no els rebaixaran el salari

La ministra afirma que de moment no tenen pensat fer ERTO dins l’administració

Actualitzada 15/04/2020 a les 06:47

Lídia Raventós Andorra la Vella

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, va garantir dilluns en una reunió amb els sindicats de funcionaris que no es retallarà el salari als treballadors públics com a mesura de contenció de despesa per fer front a la crisi provocada pel coronavirus. La responsable de Funció Pública els va comunicar que només s’aplicaran retallades anunciades als salaris dels càrrecs polítics i als de lliure designació de les administracions públiques. Tampoc està sobre la taula, com a mínim de moment, la suspensió total o parcial de contractes de treball en el sector públic. La qüestió va sortir a la reunió a preguntes dels presents però la ministra va indicar que ara per ara s’estan buscant altres vies d’estalviar diners. L’afirmació va tranquil·litzar els sindicats, que entenen que la mesura és justa ja que recorden que al sector privat tampoc s’han rebaixat salaris més enllà de si a partir del maig es comencen a aplicar ERTO.

El president del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, present a la reunió de dilluns amb la ministra i la secretària d’Estat, Lara Vilamala,va explicar ahir que la trobada va anar molt bé i que Pallarés es va presentar “sense res escrit” i amb la voluntat de “treballar conjuntament”. Un tarannà que agraeixen i gràcies al qual ja estan treballant. Anguita no va voler avançar quines serien les propostes del Sipaag per rebaixar la despesa de l’administració perquè vol primer presentar-les a la titular de Funció Pública. Tot i així, en un comunicat intern, el sindicalista concretava que una de les propostes té relació amb la renegociació de la llei que regula les jubilacions, mentre que d’altres estan relacionades amb “l’estalvi en algunes contractacions de serveis”, amb l’optimització de recursos humans en llocs de lliure designació i amb la recuperació de la gestió pública d’alguns serveis. Sobre la taula també hi ha altres opcions que tenen a veure amb els càrrecs de relacions especials o amb els assessoraments jurídics.

El president del Sipaag també va recordar que la gran majoria de funcionaris estan treballant aquests dies fent teletreball i que tots s’han mostrat disposats a canviar les seves tasques habituals per ajudar allà on calgui, “i això també s’ha de tenir en compte”. Així mateix, també va deixar clar que “hi ha moltes coses que es poden fer per estalviar i una mica d’aquí i una mica d’allà pot ser molt”. Per això, faran diverses propostes i seuran amb la ministra “per estudiar d’on es poden recuperar alguns diners”. Amb tot, Anguita va recordar que el fet que a hores d’ara no es parli de retallades de salaris ni d’ERTO no significa que més endavant, si la situació no millora, s’hagi de fer. En tot cas, va indicar, “dependrà del Govern aplicar aquestes mesures i si arriba el moment intentarem negociar-les el millor possible, tal com ens pertoca com a sindicats”.