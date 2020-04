Moren dos padrins d'El Cedre i Salita

La xifra de positius per coronavirus augmenta a 673 persones i els òbits per la pandèmia són 33

Un padrí mor a El Cedre Sanitaris a la porta d'El Cedre que ha sumat dos noves defuncions Fernando Galindo

Actualitzada 15/04/2020 a les 17:04

L'epidèmia de la Covid-19 ha estat la causa de la defunció en les últimes hores de dos padrins que estaven sent atesos a l'àrea habilitada a El Cedre per a pacients positius. Els òbits són d'un resident de 85 anys del centre sociosanitari de Santa Coloma i un altre de 95 anys que havia estat traslladat des de Salita, segons ha informat el ministre Joan Martínez Benazet que ha comparegut des de la sala de premsa de Govern després de més d'un mes confinat per la malaltia. El titular de Salut ha explicat que ha tingut una segona determinació negativa al virus i que això demostra que està curat i no pot transmetre la infecció i per això ha acudit a la reunio del consell de ministres d'avui.

El balanç de la jornada situa els contagis acumulats en 673 casos, amb 169 persones recuperades i 33 defuncions. El total d'afectats actius són 471 malalts entre els quals hi ha 65 professionals sanitaris i 14 integrants dels cossos especials. A l'hospital hi ha ingressats 24 infectats a planta i 17 a la unitat de cures intensives, amb 14 pacients amb ventilació mecànica que inclouen la pacient que va ser traslladada des de la Seu d'Urgell.

Els malalts amb SARS-CoV-2 atesos a El Cedre són 42 amb 16 residents que pertanyen a Salita i sis persones convalescents. El centre sociosanitari de Santa Coloma ha registrat quinze defuncions de persones que estaven residint a la institució i Salita ha tingut dos òbits d'interns que vivien al centre abans de la pandèmia.

El ministre ha destacat que no hi ha hagut pic d'afectats i la corba està aplanada però si es continuen registrant casos de coronavirus i que ha insistit que no es pot fixar un calendari per retornar a l'activitat perquè s'han de prendre les decisions en funció de l'evolució de l'epidèmia i ha indicat que aquest vespre el Govern anunciarà quins sectors econòmics poden reobrir la setmana vinent. De moment, ha precisat, es tracta "d'excepcions al confinament no de deseconfinament".