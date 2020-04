Els tests del coronavirus no seran obligatoris

Actualitzada 15/04/2020 a les 06:28

EL PS PROPOSA NO TOCAR EL SOUS PER SOTA DE 1.250 EUROS

El PS proposa que els treballadors amb salaris inferiors a 1.250 euros que es vegin afectats per un ERTO no tinguin cap rebaixa a la nòmina. Aquesta és una de les 77 esmenes que els socialdemòcrates han presentat a la llei que inclou el segon paquet de mesures per fer front a la crisi de la Covid-19 i que són fruit, asseguren, de la manca de diàleg i consens amb el Govern. Pel que fa als autònoms, els socialdemòcrates demanen que la prestació sigui proporcional a la base de cotització. El que busquen els socialdemòcrates és que “els autònoms amb menys cotització tinguin un percentatge més alt de retribució de la prestació per part de Govern, explica la consellera Judith Salazar. Per facilitar la superació de la crisi de la Covid-19 a totes les famílies, des del PS demanen com a mesura d’exempció la reducció del 50% de l’import dels lloguers de tots els habitatges i això per una durada de tres mesos prorrogable en funció de la durada de la crisi. Les esmenes del PS també se sustenten en la moratòria creditícia, una mesura que no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos.

Els tests d’anticossos que permetran tenir una radiografia epidemiològica de la població per saber qui ha passat la malaltia no es podran fer de manera obligatòria a la població andorrana. De fet, s’ha suprimit la disposició final que figurava a l’esborrany del segon projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació s’emergència sanitària perquè forçar la població a fer les proves provoca un problema de constitucionalitat, ja que atemptaria contra els drets i llibertats individuals de les persones. A més, des d’un punt de vista legal, s’hauria de fer a través d’una llei qualificada i no mitjançant una llei ordinària, de manera que per ser aprovada requeriria d’una majoria de vots entre els consellers escollits per circumscripció parroquial i nacional.El Govern està treballant amb un mecanisme que forci la població a passar per aquestes proves encara que no estigui inclòs a la llei, ja que per al ministeri de Salut són essencials per iniciar el procés de desconfinament i començar a normalitzar la situació al país des del punt de vista de recuperar la rutina anterior a l’aparició dels primers contagis de la Covid-19. Ara per ara no és clar de quina manera es pot empènyer els ciutadans a fer el test, tot i que les autoritats sanitàries estan convençudes que la gran majoria de les persones se’l faran de forma voluntària per saber si tenen els anticossos i, per tant, estan lliures de contreure la malaltia.Per a aquells casos excepcionals que no es vulguin sotmetre a les proves i ha diverses idees sobre la taula, però cap de decidida, com per exemple que només puguin tornar al seu lloc de treball els que hagin passat pel test o d’altres restriccions similars en la vida quotidiana.Pel que fa als punts on es faran les proves, el Govern ja s’ha reunit amb els cònsols i s’ha constatat una plena sintonia i col·laboració. Molts dels punts se situaran en aparcaments públics on es poden instal·lar diverses taules per atendre un nombre important de persones. El ministeri calcula que se’n posaran en funcionament una cinquantena.L’altre factor que preocupa és que un cop es tingui una fotografia exacta de la població del país no es podran obrir les fronteres fins que a Espanya i França el coronavirus estigui controlat.Pel que fa a les mesures més econòmiques, es preveu que del treball parlamentari s’inclogui un canvi que afecta els autònoms. En concret, el grup demòcrata, amb l’aval també del grup liberal i de Ciutadans Compromesos, vol que l’ajuda de 1.083 euros (equivalent al salari mínim) que es donarà a aquells treballadors per compte propi que han hagut de tancar la seva activitat es pugui allargar durant un mes un cop ja s’hagi reobert l’activitat. S’ha decidit fer així per la dificultat jurídica que comporta que l’entrada d’aquesta ajuda sigui retroactiva i s’apliqui, per tant, des del moment en què es va decretar el tancament.Per part dels grups de l’oposició, el PS va presentar ahir fins a 77 esmenes i terceravia un total de 19. Ahir al vespre es va procedir a llegir-les totes i està previst que aquest matí tingui lloc la votació. Segons veus properes als grups de la majoria, està previst que gairebé la meitat de les esmenes del grup de Pintat s’aprovin i també prop d’una desena dels socialdemòcrates.