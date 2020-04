Cues de por en temps d'aïllament

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:13

Lorena Giménez Andorra la Vella

Les llargues cues a les oficines de Correos d’Espanya es generen per la reducció de l’horari d’atenció al públic arran de les mesures preses per l’entitat per l’emergència sanitària i per l’augment de la demanda de girs bancaris a l’estranger. Fonts del centre espanyol van afirmar al Diari que “actualment fem el 50% de la jornada habitual i amb la reducció de personal que va tenir lloc abans del coronavirus ens hem quedat amb pocs recursos a les oficines”. Així, van posar en relleu que ha augmentat el nombre de persones que van a fer tràmits a l’entitat. “Hi ha molta gent que té segones residències a Espanya o família a l’estranger i necessita realitzar transferències bancàries. Abans baixaven a la Seu d’Urgell però ara venen a Correos perquè estem confinats a Andorra i els surt més bé de preu fer-ho a través nostre que no pas mitjançant el seu compte andorrà”, van indicar.