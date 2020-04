Argentina prepara un esquema de repatriació setmanal sense preveure els països europeus

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:22

Lorena Giménez Andorra la Vella

El govern d’Argentina està preparant un esquema de vols setmanals per repatriar els residents que es troben fora del país, però no preveu els països europeus. Els vols definits per a aquesta setmana prioritzen els argentins encallats a Amèrica del Sud. “De moment han establert cinc vols de repatriació, però Andorra no es troba entre ells, ja que consideren que el focus de l’epidèmia es troba a Europa”, van afirmar les fonts consultades. El govern argentí al·lega que la prioritat és mantenir el sistema sanitari per poder assistir correctament les persones que tornin al país.

Per la seva banda, els argentins que es troben a Andorra “cada dia estem més desanimats i sense cap esperança de poder tornar a casa durant els pròxims dies, sobretot després d’haver cancel·lat el vol del 5 d’abril passat”. Tanmateix, Argentina assegura que no deixarà a l’estacada els residents que es troben a Europa, malgrat que encara no ha especificat quan podran programar nous repatriaments.

