Martínez Benazet anuncia que a final de setmana es permetrà passejar una hora cada dos dies a tota la població

Sortides a partir de dijous o divendres Els parcs continuaran tancats en les sortides que es permetran Fernando Galindo

Actualitzada 14/04/2020 a les 14:54

El ministre Joan Martínez Benazet ha anunciat que a partir de dijous o divendres es podran començar a fer les sortides d'una hora al dia segons es resideixi en edifici amb número parell o senar. Ha recordat que la divisió es farà per franges horàries i que serà obligatori portar mascareta, tal com va avançar el Diari. L'horari entre 6 i 10 hores del matí i el de les 19 a les 21 hores de la tarda es reserva per a persones que vulguin còrrer, el de les 12 a les 14 hores estarà limitat per a persones grans i la resta del dia poden sortir les persones individualment i les famílies amb nens. Els comuns hauran de decidir quins espais on hi hagi bancs habiliten per al passeig de la gent gran i han de garantir la neteja per evitar contagis del virus en totes les superfícies d'aquestes zones, que poden ser parcs però on la part d'activitats de jocs per als nens estarà tancada, com va informar el Diari diumenge passat.

El protocol definitiu amplia la distància per allunyar-se del domicili en el passeig fins a 2 quilòmetres i el titular de Salut ha apel·lat de nou a la solidaritat i la responsabilitat de la població per complir les indicacions i ha assegurat que "ningú vigilarà si vius a edifici senar i surts en dia parell" però que s'ha de tenir present que no respectar les restriccions pot comportar un repunt de l'epidèmia. I si hi ha molts comportaments incívics s'aplicarien noves mesures que espera no calgui activar, en referència a la declaració d'estat d'alarma, i ha insistit que el coronavirus "està aquí i encara tindrà un recorregut llarg".

Martínez Benazet ha subratllat que "seguirem confinats i no posarem dates" per a la reobertura d'activitats perquè el calendari el marcarà l'evolució de l'epidèmia i ha indicat que en breu hi haurà més excepcions a activitats comercials a més de la del comerç online. No ha volgut desvetllar de quin sector es tracta perquè ha comentat que s'està treballant encara però ha explicat que aquests negocis que podran reobrir tindran l'aforament de clients limitat i també el del número de treballadors que poden estar atenent el públic.

El ministre ha recalcat que la mesura de sortir a passejar s'adopta perquè està demostrat que les persones necessiten fer exercici per tenir una bona salut física i mental i per prevenir determinades malalties i millorar el sistema immunològic cal el contacte amb la llum solar i la mobilitat.

L'operativa de sortides s'està acabant de dissenyar després de les aportacions fetes pels comuns al document de Govern amb suggeriments com establir circuits per caminar en cada sentit i impedir que els ciutadans es trobin i hi hagi aglomeracions. També s'ha previst que per als edificis que no tinguin numeració l'ordre per passejar sigui en funció del nom de la casa, si està entre la lletra a i l'm es considerarà par i la resta senar.

