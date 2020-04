Salut registra 8 contagis en 24 hores

Actualitzada 14/04/2020 a les 06:55

ES PREVEU QUE ELS TESTS ARRENQUIN LA SETMANA QUE VE

El titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar ahir durant la seva compareixença diària que es preveu que els tests d’anticossos per detectar quin és el nivell de contagi entre els ciutadans comenci aviat. “Es farà en les pròximes setmanes, es volia començar la setmana del 20 d’abril i ja veurem si està tot el sistema operatiu organitzat però ens agradaria fer la primera tanda abans que acabi el mes d’abril”, va indicar el ministre. Així mateix, va detallar que “farem un estudi epidemiològic molt acurat que ens ajudarà després a prendre mesures que tindran una influència evident en la nostra mobilitat i activitats, perquè les prendrem segons el coneixement que tinguem de la situació epidemiològica de cadascun de nosaltres: sabrem quanta gent s’ha infectat i en quina situació es troba cadascú i això ens facilitarà la presa de decisions”.

Vuit contagis nous en 24 hores. Aquesta és la xifra que va reportar ahir el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa per actualitzar les dades del coronavirus al país. El ministre es va mostrar alegre per l’evolució de la pandèmia i perquè no va haver de lamentar cap víctima. Pel que fa a les xifres actuals, el nombre total de casos és de 646, mentre que són 478 els que es mantenen actius després que 139 persones hagin rebut l’alta mèdica i hi hagi hagut 29 defuncions.Benazet també va donar bones notícies quant a l’afectació entre els professionals sanitaris, que se situa en 65 infectats davant dels 71 que hi havia diumenge, i entre els cossos especials, on hi ha 14 casos després que s’hagi donat d’alta una persona. Quant a El Cedre, va informar que la xifra de contagis es manté en 45 pacients diagnosticats, dels quals 18 són residents de la Salita. I va destacar que “hi ha set padrins d’El Cedre curats, és una notícia positiva que em satisfà moltíssim”.Així mateix, el titular de Salut va apuntar que a l’hospital hi ha un total de 48 positius: 32 dels quals es troben a planta i 16 a la unitat de cures intensives (UCI), 15 de les quals es troben intubats i amb ventilació mecànica. Benazet va detallar que tres de les persones que es troben intubades estan a la fase final de la ventilació mecànica i que seran extubades aviat, mentre que hi ha dues persones que es troben en un estat més greu i que tenen dificultats en l’evolució clínica, la resta es troben estables. Amb tot, va recordar que “tot i l’optimisme, si una persona es troba en una situació de ventilació mecànica, que és una tècnica agressiva i invasiva, està sempre greu encara que pugui estar estable”.CONFINAMENT CONFORTABLEBenazet va indicar que es preveu que a mitjan setmana es pugui fer l’obertura d’una hora perquè la gent surti a passejar o a fer una mica d’exercici a l’aire lliure. Una mesura que, tal com va subratllar el ministre, en cap cas implica un desconfinament, sinó un “confinament més confortable”. Així doncs, va exposar que treballen de manera transversal amb els comuns per detallar com es farà la sortida: “Hi ha competències seves com la higiene del mobiliari urbà, sobretot dels bancs, i de la circulació d’espais o l’obertura de zones dels parcs.” “Hem rebut suggeriments dels comuns però encara no hem tancat un document definitiu, creiem que es pot tenir tancat entre avui [ahir per al lector] i demà [avui] i esperem que el protocol per poder sortir estigui a punt aquesta setmana”, va comentar.En aquest sentit, va especificar que es faran “sortides molt limitades a l’inici i, segons el comportament de la corba epidemiològica, anirem obrint més”. L’objectiu és que la corba no es descontroli i es puguin tractar tots els pacients adequadament. Tanmateix, va indicar que “l’objectiu és que la transmissió del virus sigui més lenta i que ens anem infectant a poc a poc. No es tracta d’aïllar-nos perquè si ho féssim del tot, mai adquiriríem immunitat i la societat seria més vulnerable en el període de desconfinament, quan anem obrint més activitats. Per tant, l’estratègia és que ens anem infectant de manera ordenada perquè es pugui donar resposta”. Respecte a les franges horàries dels diferents col·lectius, va remarcar que encara no estan definides i que “s’està intentant quadrar-ho tot buscant la màxima seguretat de les persones i perquè la transmissió del virus sigui la menor possible”.Quant a possibles mesures punitives per a qui no respecti les sortides d’una hora, va expressar que confien en la responsabilitat, la solidaritat i la lluita col·lectiva de la ciutadania: “Hem de tenir tots la consciència ben clara perquè si no seguim les indicacions que es faran des de Govern podem incórrer en una transmissió més ràpida del virus, en el fet que tinguem un rebrot i en un possible col·lapse del sistema sanitari”. És per això que va afegir que, en cas que hi hagi un incompliment generalitzat i com ja va indicar diumenge el cap de l’executiu, Xavier Espot, “es podrien prendre mesures més contundents”.Respecte al subministrament de les mascaretes, va assegurar que “no hi ha problemes d’abastiment” i que “les farmàcies han de notificar-nos que no en tenen i les rebran en unes hores”. Sobre les mascaretes per a infants, va indicar que estan estudiant una solució perquè “al mercat no n’hi ha que s’adeqüin a edats compreses entre els 3 i els 12 anys”. A més, va expressar que els menors compresos en aquesta franja d’edat no acostumen a acceptar aquestes proteccions i que estan mirant de fer-les de tela.