Querella contra el 'tuiter' de la policia i el director en funcions

Actualitzada 14/04/2020 a les 08:43

COMPENSACIÓ ECONÒMICA I UN TEXT DE RETRACTAMENT

La demanda pretén que el community manager i el director en funcions es retractin de les afirmacions i es comprometin a publicar aquest retractament per escrit al compte de Twiter de la policia: “El Servei de Policia rectifica i demana excuses a la Sra. A. R. B., propietària del negoci comercial Joieria Nova Joia, per la publicació del tuit en el qual apareix el negoci, i per haver-lo relacionat amb negocis comercials que han incomplert les mesures acordades pel Govern per la situació d’emergència sanitària, tenint en compte que les manifestacions i la fotografia que apareix en l’esmentat tuit suposen una il·legítima intromissió calumniosa i difamatòria per al negoci i per a la seva propietària, que danyen seriosament i greument el seu honor i la seva reputació”, per la qual cosa reclamen el pagament de la suma de 100.000 euros “per compensar els danys econòmics i morals causats”.

Anteriorment hi havia hagut una petita disputa amb un dels socis del negoci, que ha estat bloquejat al compte de Twitter de la policia, per haver criticat en el mateix les faltes d’ortografia i el to d’alguns dels comentaris que, segons ell, no s’adiuen amb un compte que està a nom del servei d’ordre.

Una publicació al nou compte de Twitter que la policia ha obert coincidint amb la crisi del coronavirus per donar més informació actualitzada a la població és ara motiu d’una disputa que acabarà als tribunals. La propietària d’una joiera ha convocat a un acte de conciliació l’agent que actua com a community manager i el sotsdirector Miguel Ángel Borbolla com a director en funcions, ja que l’actual director, Jordi Moreno, està confinat al seu domicili a causa del coronavirus.L’acte de conciliació és previ a la interposició d’una querella per difamació i calúmnia contra els dos membres policials per un tuit en què es fa referència a comerços que aquests dies obren de forma il·legal, desobeint l’ordre del Govern, acompanyat d’una fotografia en què es pot distingir de forma clara la joieria. La propietària de Joieria Nova Joia, M. A. R., reclama l’acte de conciliació com a pas previ a la presentació de la querella, segons ha comentat el seu advocat, que remarca que la dona ha entrat en un estat depressiu a causa del que considera un atac premeditat contra el seu negoci per perjudicar la seva imatge.La querellant demana l’acte de conciliació per evitar la querella, en el qual fa una reclamació de 100.000 euros per compensar els danys econòmics i morals causats. La propietària de l’establiment reclama que ambdós policies reconeguin el dany causat en les afirmacions contingudes en el tuit publicat el 2 d’abril passat, en el qual s’afirmava, textualment: “Avui hem continuat vigilant activitats incíviques, locals que no compleixen les normes o comportaments que trenquen la convivència en aquests dies difícils. La diferència amb ahir és que mantenim més distància”, text que anava acompanyat de la fotografia de la porta d’entrada del negoci comercial Joieria Nova Joia, i que per a la propietària “res tenen a veure amb aquest negoci comercial”.El text sol·licita que s’admeti que aquest negoci comercial que apareix a la fotografia publicada en el tuit “no ha estat objecte de cap intervenció, ni sanció, per part del servei de policia arran de les mesures de tancament obligatori de locals comercials” acordades pel Govern en el decret amb data 17 de març pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus.La responsable de la joieria al·lega que el tuit és una “il·legítima intromissió calumniosa i difamatòria per al negoci comercial, i per a la seva propietària, que danya seriosament i greument el seu honor i la seva reputació, i per aquesta raó vol que el cos de policia admeti que les afirmacions que figuren en el tuit res tenen a veure amb el negoci Joieria Nova Joia”.