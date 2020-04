El grup Varados en Andorra recull múltiples fotos de gent del país sud-americà exigint poder tornar a casa

Els temporers argentins inunden les xarxes per reclamar ser repatriats Un recull de fotos de temporers argentins reclamant la repatriació. Varados en Andorra

Actualitzada 14/04/2020 a les 19:34

Redacció Andorra la Vella

Els temporers argentins que es troben atrapats a Andorra passant el confinament sense la possibilitat de tornar al seu país han pres les xarxes per reclamar ser repatriats. A través del grup 'Varados en Andorra', que a l'Instagram compta amb gairebé un miler de seguidors, han publicat nombroses fotos en les quals exlamen en uns cartells que "volem tornar a casa" i "és el nostre dret". A més, en el seu compte de twitter han llençat múltiples missatges en què denuncien l'abandonament per part del seu president, Alberto Fernández, dels milers d'argentins repartits pel món. "Estem sent oblidats pel nostre propi govern", indiquen en una piulada, mentre que en una altra assenyalen que "els que no apareixem al seu radar som els 'varados en Andorra', a centenars de quilòmetres de casa, de les nostres famílies i amb falta d'atenció mèdica. Estan violant els nostres drets. Necessitem un cronograma de vols especials a Europa ja!".

A l'Argentina cada vegada són més els mitjans que es fan ressò de la situació dels temporers al país i de les seves reclamacions. Amb tot, de moment no tenen la previsió que puguin tornar aviat ja que els vols des de fora l'Argentina arriben a comptagotes i els provinents d'Europa continuen suspesos.

#3 Bufff

(14/04/20 22:20)



#2 CDiego

(14/04/20 20:57)



#1 Clipol

(14/04/20 19:35)