Sortida d'una hora, a un quilòmetre de distància i amb mascareta

Actualitzada 13/04/2020 a les 18:27

La proposta per poder sortir a l’exterior a passejar i fer exercici que ha presentat el Govern als comuns marca que només es podrà estar fora de casa durant una hora i com a màxim a un quilòmetre de distància. El text especifica que en cap cas es podrà agafar el vehicle per desplaçar-se a llocs per iniciar l’activitat i la sortida quedarà restringida a les persones sanes i sense símptomes. A més, les indicacions són prioritzar que els ciutadans surtin sols i com a màxim acompanyats dels seus convivents amb un topall de cinc persones i s’haurà d’utilitzar mascareta obligatòriament, tant si són casolanes, higièniques o quirúrgiques. Pel que fa a la data, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar que les sortides seran “molt aviat, aquesta mateixa setmana", tot i que no va concretar el dia, ja que resten a l’espera de tenir les aportacions de tots els comuns per poder redactar el text definitiu.El que sí que remarca el document és que no es podran utilitzar els equipaments esportius i lúdics dels parcs i jardins per evitar el contacte amb superfícies contaminades. En canvi, apunta que sí que es podran utilitzar els bancs dels parcs i jardins però que cal evitar tocar-los amb les mans. Per això demanen que els responsables dels comuns extremin i assegurin la higiene d’aquests equipaments. També s’insisteix a la ciutadania que abans i després de sortir al carrer cal dur a terme una correcta higiene de mans.Les sortides s’hauran de fer de manera organitzada per tal d’evitar aglomeracions. La proposta que l’executiu ha presentat als comuns organitza les sortides tenint en compte col·lectius i franges d’edat i el número de l’edifici i del mes, distingint entre parells i senars. El primer esborrany contempla que des de les 6 fins a les 11 del matí puguin sortir els majors de 40 anys sense nens a càrrecs. En aquesta franja d’edat, i segons les estimacions de l’executiu, hi ha unes 31.940 persones al Principat, tot i que moltes d’elles tenen fills i per tant no complirien els requisits d’aquest tram.A partir de les 11 i fins a les dues del migdia estaria reservat per als majors de 70 anys i persones vulnerables, que podran anar acompanyades del cuidador o convivents. Des de les dues del migida i fins les sis de la tarda estarà permesa la sortida als adults amb nens menors de 16 anys. A partir de les sis de la tarda i fins a les nou de la nit serà el torn de les persones amb edats compreses entre els 16 i els 40 anys sense nens a càrrec. En aquest últim grup s’estima que hi hauria unes 24.300 persones, tot i que algunes amb fills, fet que els situaria al grup de les dues a les sis de la tarda. Per tal d’organitzar les sortides es proposa que les persones que viuen en números d’edifici parells surtin els dies del mes que són parells i els que visquin en un edifici amb número senar, els dies del mes senars.Pel que fa la pràctica esportiva, només es permetran activitats individuals com ara caminar o córrer. El ciclisme i d’altres esports que es puguin incloure a les aportacions dels comuns quedaran prohibides pel risc de caiguda. A més, s’especifica que en cas de coincidir caminant o corrent amb altres persones que no siguin els convivents cal respectar una distància mínima de quatre metre amb la resta i de deu metres en cas de córrer. Per poder evitar contagis s’aconsella caminar o córrer en diagonal o paral·lel per minimitzar l’exposició a possibles partícules del virus en suspensió a l’aire expulsades per les persones. Les recomanacions es fan tenint en compte l’opinió dels experts, que indiquen que la separació d’entre un i dos metres és només efectiva en un espai interior o en una zona on no hi ha vent.Més enllà d’aquestes indicacions, el text especifica que en llocs on es prevegi més afluència de gent com poden ser els parcs infantils o espais exteriors habilitats per caminar o córrer, els comuns hauran de deixar escrites les instruccions clares amb les normes a seguir per evitar imprudències. Entre d’altres, es tractarà de mantenir el distanciament social, mesures higièniques abans i després de la pràctica de l’exercici i mesures higièniques bàsiques per a la prevenció de la infecció. A més, es recomana que les zones estiguin vigilades, com a mínim a l’inici, per evitar aglomeracions.