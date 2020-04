Salut registra les dades mes baixes de nous afectats i el ministre remarca que "no estem fent desconfinament"

Només 8 contagis en un dia El ministre de Salut s'ha mostrat content per l'evolució de les dades SFGA

Actualitzada 13/04/2020 a les 14:40

El ministre de Salut s'ha mostrat content avui per l'evolució de l'epidèmia de coronavirus al país perquè no s'ha registrat cap defunció vinculada a la malaltia i perquè les dades mostren que la incidència baixa de manera notable amb només vuit nous casos de contagi respecte ahir. El total de positius ascendeix a 646 infectats i les curacions s'incrementen fins a 139 malalts, onze més que diumenge, i Joan Martínez Benazet ha ressaltat que hi ha "set padrins d'El Cedre que s'han curat i em satisfà moltíssim". Al centre sociosanitari de Santa Coloma hi ha 45 pacients diagnosticats dels quals 18 són residents de Salita.

Joan Martínez Benazet ha destacat que aquesta baixada de la corba que evidencien les xifres permet autoritzar activitats a l'aire lliure i alguna reobertura comercial però ha incidit que "no estem fent desconfinament, parlo de confinament més confortable" que suposa que hi hagi alguns avantatges "que la població necessita". El titular de Salut ha recalcat que les sortides que preveu que es puguin fer "a mitjans de setmana" s'han de seguir per part de tota la ciutadania "amb autoresponsabilitat perquè si no complim i intentem abusar dels espais serem responsables de que hi hagi un rebrot". I ha insistit que totes les mesures aplicades s'han seguit per la responsabilitat i la solidaritat de la població "la gent ho ha entès i ha sigut una lluita que tots ens hem posat en el mateix nivell" i confia que es mantingui aquesta consciència de seguir les indicacions del Govern "i si no es segueixen podem anar per altres camins", en relació a la referència que va fer ahir el cap de l'executiu, Xavier Espot, de decretar l'estat d'alarma si és necessari.

Martínez Benazet ha assenyalat que espera que el document que fixa el protocol de sortides estigui "entre avui i demà" i ha precisat que "no podrà sortir tothom quan vulgui, serà molt limitat i seguint el comportament de la corba s'anirà obrint l'aixeta" per permetre més activitats. I ha manifestat que acumular dos dies sense defunció no té gran valor d'anàlisi perquè la casuística és petita "i no es poden treure conclusions i crec que encara han d'arribar alguns morts, continuarem tenint pèrdues perquè és una malaltia molt agressiva".



Mascaretes per a infants

El ministre ha comentat que s'està buscant una solució per a les mascaretes que han de portar els infants i que s'està estudiant fer-les de tela perquè les d'adults els resulten més incòmodes i és difícil aconseguir que les duguin, segons s'està comprovant a tots els països. La recomanació general és que les d'adults les portin a partir dels 12 anys i que se n'han de posar als nens de menys de 3 anys i serà per a aquesta franja d'edat que s'intentaran fabricar les proteccions facials que ha recordat que serveixen més per protegir al del davant. Martínez Benazet ha remarcat que l'objectiu "no és aïllar-nos del tot perquè llavors seríem més vulnerables" sinó que els contagis es produeixen de manera lenta per poder atendre els afectats i els infants encara que no notin els efectes de la patologia "són un vector de transmissió".

La distribució de mascaretes ha insistit que està garantit a totes les farmàcies i que les que no puguin disposar-ne perquè no han pogut recuperar els seus proveïdors habituals han de comunicar-lo al ministeri que en pot tornar a lliurar més proteccions "perquè tenim un abastiment ampli".



Dos pacients "especialment greus"

La unitat de cures intensives continua amb 16 ingressats dels quals quinze necessiten ventilació mecànica. Una és la padrina que va ser traslladada des de la Seu que va arribar en situació "crítica ha millorat i es manté estable", ha explicat el ministre per afegir que hi ha dos afectats per SARS-CoV-2 que "estan especialment greus des de l'inici". La previsió és que tres malalts puguin ser extubats els propers dies perquè estan en la fase final del procés que Martínez Benazet ha recordat que sempre que estan a l'UCI és perquè la situació és greu.

L'afectació entre els professionals sanitaris també és inferior perquè se situa en 65 infectats, davant dels 71 que hi havia ahir, i entre els cossos especials hi ha hagut una recuperació i el total de malalts són 14.

