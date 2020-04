La xifra de casos actius baixa per segon dia

Benazet sosté que la causa de nous contagis a El Cedre seria un sanitari asimptomàtic

Actualitzada 13/04/2020 a les 14:38

Lorena Giménez Andorra la Vella

El nombre de casos positius al país s’ha reduït per segon dia consecutiu, passant de 500 el dissabte a 481 ahir. Així ho va afirmar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa. “Ens trobem en una fase optimista, en la qual el nombre de pacients que emmalalteixen és molt menor al dels que es recuperen i el nombre de diagnosticats positius s’està estabilitzant i són menys. Estem aplanant la corba, però aquest fet no ha de permetre que ens relaxem”, va manifestar Martínez Benazet. En aquesta línia, va indicar que el nombre de diagnosticats se situa en 638 i s’han recuperat 128 infectats. Segons les dades facilitades pel titular de la cartera de Salut, hi ha 29 defuncions. “Malgrat que avui [ahir] no hem de lamentar cap defunció, se’ns ha confirmat que una senyora de 86 anys que va morir divendres passat estava afectada per la Covid-19, un fet que augmenta el nombre d’òbits”, va apuntar.

Pel que fa als pacients ingressats a l’hospital, Martínez Benazet va exposar que hi ha 42 persones, de les quals 15 a l’UCI i 14 estan sota respiració assistida, entre les quals es troba la dona que va ser traslladada dissabte des de la Seu d’Urgell, de la qual es va confirmar que “l’estat de salut ha millorat i evoluciona positivament”. Quant a la situació del centre sociosanitari El Cedre, el ministre va explicar que hi ha 46 interns contagiats per coronavirus, dels quals 18 provenen de Salita. Martínez Benazet també va exposar que arran del registre de cinc casos nous es va realitzar una investigació i s’ha trobat un portador del virus asimptomàtic entre els treballadors que “hauria estat la font de transmissió”. Tanmateix, va destacar que “sis o set pacients del centre s’han curat gràcies al tractament amb la hidroxicloroquina i l’azitromicina”.

D’altra banda, el titular va informar que ahir van arribar cinc ventiladors mecànics nous procedents de la Xina, els quals disposen d’altes prestacions. Amb la incorporació d’aquests aparells, l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell ja disposa de 37. “Una dotació de respiradors mecànics molt elevada i ens dona tranquil·litat, tot i que en aquests moments la pressió assistencial al centre va a menys i estem lluny del col·lapse del sistema sanitari”, va indicar el ministre. En aquest sentit, Martínez Benazet va posar en relleu la bona relació establerta amb els països veïns, que permet la col·laboració i la cessió d’espais i material sempre que sigui necessari i possible. Així, va afegir que gràcies a la col·laboració oferta pel copríncep francès arran de l’emergència sanitària, Andorra rep material provinent del país veí del nord de manera fluida i constant.

En referència a la realització de les proves d’anticossos que preveuen realitzar a tota la població, el titular de Salut va manifestar que la voluntat de l’executiu és començar a fer l’assaig abans d’acabar el mes d’abril, “probablement durant l’última setmana o una mica abans podrem fer la primera fase de l’estudi epidemiològic”, tan bon punt arribi el material necessari al país, el dia 20. D’aquesta manera, va avançar que ja s’està treballant i en l’operativa i el protocol per saber com es durà a terme la realització d’aquestes proves. I va afirmar que “molt aviat es demanarà la inscripció de persones voluntàries per realitzar els testos. Tanmateix, Martínez Benazet va posar en relleu que en l’assaig també s’inclouen totes les persones que no viuen a Andorra però hi treballen, com és el cas dels transfronterers.