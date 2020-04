El llevat i la cervesa són els productes estrella

Els centres comercials afirmen que les famílies compren més perquè tenen els fills a casa

Lorena Giménez Andorra la Vella

El llevat, la farina i la cervesa són els productes alimentaris més consumits durant el període de confinament de la població. La cistella de la compra, amb la quarantena decretada pel Govern, ha crescut de manera notable i amb aquests productes al capdavant dels més venuts. Una de les raons de l’augment del consum en alimentació que apunten des dels centres comercials és que tota la família fa els àpats a casa, inclosos els escolars, quan abans la majoria dinaven als centres escolars. “Els clients fan compres més grans, però és normal, ja que abans d’aquesta situació i l’aturada de l’activitat lectiva els infants menjaven alguns àpats a les escoles i ara ho consumeixen tot a casa”, van afirmar des de Pyrénées. I va afegir que tot i que en un principi la gent es va tornar boja per anar a comprar, ara s’ha normalitzat, “venen de forma escalonada i compren el necessari”.

En aquesta línia, comerços de primera necessitat estan realitzant diversos esforços per mantenir els estocs de la majoria de productes, malgrat que actualment ja hi ha alguns aliments que no estan disponibles, com per exemple el llevat. “La gent està fent pastissos a tort i a dret, a l’establiment ens hem quedat sense llevat i per aconseguir farina hem hagut de canviar de proveïdor perquè hi ha molt poc estoc. Estan a casa i tenen temps per fer rebosteria, que també és una activitat molt entretinguda per fer amb els fills”, va indicar el director de l’Andorra 2000, Antoni Miralles.

Quant a les coses per picar, com els cacauets, els festucs i les crispetes, des del Punt de Trobada van manifestar que no tenen molt èxit en general, però les pipes tenen molta sortida, ja que “la població es posa a mirar una sèrie i en pot menjar tantes com vulgui”. En la mateixa línia, Miralles va posar en relleu que “la gent passa moltes hores a casa i necessiten alguna cosa amb la qual distreure’s, i les pipes i els cacauets són productes que estan bé de preu”.

Pel que fa a les begudes, les que triomfen més són l’aigua i la cervesa. “Compren molta aigua, refrescos i, sobretot, cervesa. Les famílies amb nens no beuen aigua de l’aixeta perquè porta menys minerals que l’embotellada i aquesta és més beneficiosa per als més petits”, va posar en relleu Miralles. I va puntualitzar que les begudes menys consumides són les alcohòliques, sobretot vi i licors. D’altra banda, va expressar que “ha pujat la demanda de vermut, suposem que per fer l’aperitiu abans de dinar”.

Finalment, els centres comercials destaquen un canvi en l’alimentació general de la població. “Abans els productes més consumits eren els ràpids, el menjar per fer a la planxa, els aliments precuinats, i ara, en canvi, la gent compra conserves de llegums per fer guisats, i safates de carn i peix per fer brous casolans”, va argumentar Miralles. Així, des de Pyrénées també van manifestar que hi ha hagut un augment considerable de la compra de fruites i verdures, un increment que consideren que es deu al fet que “en haver d’estar tot el dia a casa tancats, la població ha optat per una dieta més sana”.