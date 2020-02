El ministeri anuncia la instal·lació d’una planta de triatge d’envasos automatitzada a Sant Julià

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va anunciar que el Govern està treballant per desenvolupar una aplicació que faciliti als tècnics redactors l’elaboració de l’etiqueta energètica i n’abarateixi el cost. Ho va dir ahir, en la compareixença, a petició pròpia, a la comissió de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient. Tanmateix, la ministra va recordar que els 240 euros “són el llindar màxim que es pot cobrar per la redacció de l’etiqueta”. Calvó també va voler recordar que “el preu que hi ha marcat el vam consensuar amb el Col·legi d’Enginyers i el Col·legi d’Arquitectes. Entenc que ells també