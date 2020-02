Pijuan afirma que "s'ha enrarit" molt l'ambient judicial per les recusacions i querelles

Les declaracions s'han produït durant l'acte de renovació com a magistrat i president del Tribunal de Corts a la Casa de la Vall

Actualitzada 13/02/2020 a les 15:08

Redacció Andorra la Vella

El magistrat i president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ha renovat el seu càrrec per als pròxims sis anys junt la magistrada del Tribunal Superior de Justícia, Fátima Ramírez. Pijuan ha afirmat que "últimament a Andorra s'ha enrarit molt l'ambient judicial amb certs sectors de l'advocacia, amb certs procediments. Moltes recusacions, molts incidents, moltes querelles criminals... això no ho he vist mai a Espanya i he estat vint-i-cinc anys a l'Audiència de Barcelona". Per la seva part, Ramírez ha destacat que durant els últims dos anys el volum de treball s'ha incrementat en un 70% motivat "per la modificació de competències del Tribunal Superior". Tant Pijuan com Ramírez han fet una valoració positiva de la seva trajectòria professional al país.

