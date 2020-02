El servei d'Ocupació arriba a 427 aturats el mes de gener

L'increment és del 9,5% respecte al desembre, amb 390 inscrits, i un 2,6 més en comparació amb el gener del 2019, quan la xifra es va situar en 416 aturats

Actualitzada 13/02/2020 a les 13:15

Redacció Andorra la Vella

El servei d'Ocupació ha registrat 37 nous aturats el mes de gener, amb un total de 427 demandants de feina. Aquesta xifra suposa un increment del 9,5% respecte al desembre, quan eren 390 persones, i un 2,6% més que el gener del 2019, quan la xifra es va situar en 416 aturats, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística del Govern. Pel que fa al nombre de demandants d'una millora laboral, el nombre pràcticament no varia, sent a finals del mes de gener de 264 persones, una més respecte al desembre, el que suposa un increment del 0,4% i una variació del 12,8% respecte al gener de l’any passat. El nombre d'ofertes de feina descendeix a 1.059, amb 68 llocs menys de feina respecte al desembre, comportant una variació mensual negativa del 6,0% i anual negativa respecte al darrer any de l'1,1%.



Importació de carburants

El Departament d'Estadística de Govern també ha facilitat les dades de la importació de carburants durant el mes de gener, la qual ha estat de 19,37 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva de l'1,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 183,57 milions de litres, el que suposa una variació negativa del -2,1% respecte als 187,49 milions de litres importats durant el mateix període anterior.



Comerç internacional de béns

Les importacions durant l'últim mes han sumat un valor de 111,01 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del 2,7% respecte al gener de l’any anterior. Els grups que tenen una variació percentual positiva destacada són el transport amb un 17,3%, industrial amb un 12,3% i energia amb un +9,6%. Per contra, els grups amb una variació percentual negativa més destacada són la construcció amb un 11,5% i electrònica amb un 7,7%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.380,86 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del +0,6% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, on les importacions en valor van ser de 1.373,13 milions d’euros.

