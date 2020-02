El PS està preocupat pel futur de l'Observatori d'Igualtat

Judith Salazar, consellera general del PS, ha formulat una sèrie de preguntes a Govern per conèixer la situació de l’Observatori d’Igualtat, mecanisme que el Govern ha de crear per discriminar les dades per sexes per poder fer polítiques efectives en protecció de les dones. “Les dades tenen una importància vital per al seguiment de les polítiques públiques i dels convenis internacionals que Andorra es compromet a complir, començant per l’acord d’associació amb la UE”, va exposar. La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació encarregava a Govern desenvolupar els reglaments per constituir l’Observatori d’Igualtat en sis mesos.