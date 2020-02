L’exministra dimiteix i Afers Exteriors assumirà la reforma dels estatuts

Quasi un mes després de la defensa aferrissada de la ministra d’Afers Exteriors Maria Ubach en seu parlamentària, Cristina Rodríguez va presentar dilluns, per carta, la dimissió com a presidenta de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco (CNAU), un càrrec pel qual havia estat nomenada el mes de novembre passat per l’assemblea de l’ens, prèvia proposta de l’executiu. La particularitat d’aquest càrrec, a diferència dels seus predecessors, és que, tal com va exposar Ubach al Consell General, havia d’estar remunerat atesa la dimensió de les tasques a efectuar, entre les quals la renovació dels estatuts de la CNAU,