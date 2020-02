Correos obrirà fins a les sis de la tarda a la capital

L'oficina del servei postal espanyol de la capital amplia l'horari de dilluns a divendres fins al 30 d'abril

Actualitzada 12/02/2020 a les 10:19

Redacció Andorra la Vella

L'oficina de Correos d'Andorra la Vella estarà oberta des de les 8.30 del matí i fins a les 18 hores per a tots els serveis excepte lliurament de trameses, que es continuaran poden fer fins a les 14.30 hores, segons ha anunciat l'empresa espanyola en un comunicat. L'ampliació de l'horari d'atenció al públic a la tarda és efectiva des d'aquesta setmana i fins al 30 d'abril i afecta els serveis postals del carrer l'Aigüeta durant els dies entre setmana, ja que dissabte l'obertura continuarà sent des de dos quarts de nou del matí fins a l'una de la tarda.

L'oficina de Correos espanyols de la capital registra sovint cues d'usuaris per realitzar tràmits, especialment agreujades en èpoques d'eleccions al país veí per la recollida i el dipòsit de vots.