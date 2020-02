La Batllia avala la desaparició de BPA

El tribunal desestima la demanda formulada l’agost del 2015 per la família Cierco en contra del pla de resolució del banc

El Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda que la família Cierco va interposar el 5 d’agost del 2015 en la qual demanava que s’anul·lés el pla de resolució de BPA aprovat per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), així com la valoració econòmica que es va fer del banc. Els exaccionistes de l’entitat també demanaven que s’anul·lés l’acord que decretava la creació del banc pont, Vall Banc. Així doncs, la Batllia ha tombat tots els punts de la demanda presentada pels Cierco i avala, per tant, el procediment que es va seguir en la intervenció del banc i

#1 Adiví

(11/02/20 07:44)