L'ocupació hotelera creix prop d'un 11% durant el gener

La mitjana se situa en el 74% i només Encamp supera el llindar del 80%

L’ocupació hotelera durant el mes de gener del 2020 va registrar un augment del 10,89% respecte al mateix període de l’any passat, segons les dades que va fer públiques ahir la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Així doncs, en aquest primer mes de l’any el percentatge d’ocupació es va situar en un 74,43%, davant del 67,12% que es va assolir el 2019. Per parròquies, Encamp va situar-se com la demarcació que va tenir una major ocupació hotelera, concretament d’un 81,43%. Aquestes xifres també venen motivades per la crescuda ocupacional del Pas de la Casa, que va pujar percentualment un 17% respecte