Detingut un empleat per furts reincidents al lloc de feina

L’arrestat, un jove resident, està acusat de robar més de 10.000 euros de la botiga on treballava

Un jove resident de 19 anys va ser detingut la setmana passada a Encamp com a presumpte autor d’un delicte de furt amb abús de confiança. Segons va informar ahir el cos de policia, l’individu treballava en una botiga d’Andor­ra la Vella, la qual hauria denunciat l’empleat per sostreure en múltiples ocasions diners de la caixa registradora, ocasionant un perjudici superior als 10.000 euros. En total, el cos de policia va procedir a la detenció de 21 persones durant la darrera setmana, de les quals també destaquen les 14 detencions per donar positiu en controls d’alcoholèmia, la majoria ocorreguts durant