El noi resident de 27 anys, qui té una fractura de cama, no va implicar a cap vehicle més en el sinistre

Actualitzada 10/02/2020 a les 11:03

Redacció Andorra la Vella

Un jove ha resultat ferit lleu a conseqüència d’un accident de trànsit que va tenir lloc aquest diumenge a la nit a Escaldes-Engordany. El noi resident de 27 anys continua ingressat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per una fractura de la cama, segons han informat fonts mèdiques. La policia ha comunicat que en el sinistre, que va succeir a l'avinguda del Pessebre número 12 a les 22.43 hores, només es va veure implicat l'accidentat, que conduïa una motocicleta Piaggio Liberty 12. Des del servei de policia es continua treballant per saber-ne les causes, ja que es desconeixen els motius pels quals el jove hauria patit l'accident.