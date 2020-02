L’empresari rus i el seu soci van comprar aigües d’arinsal el 2018 i ara, després d’invertir 16 milions, estan a punt d’inaugurar la fàbrica de producció i una companyia de bicicletes elèctriques

Ilya Rouss va néixer a Krasnodar (Rússia), però ha viscut la major part de la seva vida entre Buenos Aires, Barcelona i Andorra. El 2012 es va establir a la Massana i va invertir en negocis clàssics com el restaurant Buratino i la botiga Riders, per a aficionats a la bicicleta. L’any passat amb el seu soci van assumir el repte més difícil de la seva carrera: comprar Aigües d’Arinsal. Malgrat la desastrosa reputació, confien a donar-li una segona vida. Alhora, planegen impulsar el negoci de les bicicletes elèctriques fabricades el cent per cent al país sota la marca Forestal.