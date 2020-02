L’advocat de la família Cachafeiro afirma que és “una salvatjada de cara als treballadors” pretendre que el Punt de Trobada es buidi en 15 dies

“En quinze dies aquest centre no es pot desallotjar, és de gran envergadura pel volum, però especialment perquè hi treballen quatre-centes persones. Què s’ha de fer amb aquesta gent?” L’advocat de la família Cachafeiro, Xavier Jordana, va insistir ahir en l’argument que és erroni plantejar el desnonament del Punt de Trobada com el de qualsevol habitatge o local comercial. La diferència substancial ara és que la propietat del terreny on s’aixeca l’establiment lauredià, la família Mallol, ha formalitzat la petició d’execució de la sentència del Superior que obliga els Cachafeiro a marxar i que ho fa partint del que estableix