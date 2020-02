Convenció internacional d'Andbank amb 190 professionals

L'objectiu principal de la reunió ha estat l'intercanvi de coneixement i bones practiques sobre la banca privada

Actualitzada 07/02/2020 a les 14:01

Redacció Andorra la Vella

Andbank ha acollit un total de 190 professionals, provinents d'onze països diferents i de més de 30 nacionalitats, a la 16ª convenció internacional -celebrada a la central de la parròquia escaldenca- per "intercanviar coneixement i bones pràctiques internacionals sobre la banca privada, conèixer les darreres novetats i enfortir els lligams arreu del món", segons ha explicat l'entitat en un comunicat.

El director general d'Andbank, Ricard Tubau, va destacar que "la dimensió multijurisdiccional d'Andbank és una de les nostres principals fortaleses, perquè ens permet contactar amb les darreres tendències en banca privada i gestió patrimonal" dels onze països en els que la societat opera.

La trobada també va comptar amb una ponència de l'economista en cap d'Andbank, Àlex Fusté, on es va tractar l'actual situació dels mercats i el rumb per al 2020.