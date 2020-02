El turista xinès aïllat no té coronavirus

Actualitzada 07/02/2020 a les 16:03

Les proves han confirmat que el turista xinès que ha estat aïllat aquest matí al servei d'Urgències de l'hospital pateix grip i no té coronavirus després de rebre els resultats de les analítiques que s'havien enviat a Espanya després de ser atès amb símptomes que des del principi els metges han associat a la grip. La confirmació de la patologia exclou totalment que el pacient que feia turisme per Europa i ha arribat al país fa tres o quatre dies pugui patir coronavirus ja que les dues afeccions són incompatibles.

El Govern ha informat passades les dues de la tarda via Twitter de l'aïllament del turista xinès i que s'havien activat els protocols previstos atès l'alerta pel coronavirus i s'estaven fent els exàmens pertinents per concretar el diagnòstic. L'home prové d'una zona de la Xina que l'OMS ha qualificat com a crítica perquè s'han donat alguns casos però no és en cap cas la més problemàtica. Com a mesura de precaució, el pacient havia de romandre aïllat fins que s'ha confirmat amb els resultats que es tracta d'una grip normal, segons el Govern.

Aquesta mateixa setmana, l'executiu també va explicar que s'estava fent el seguiment a nou persones que havien viatjat a la Xina recentment. Cap d'elles, però, havien presentat cap símptoma sospitós.