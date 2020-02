La propietat insta el desnonament partint dels terminis fixats a la llei

La família Mallol, propietària del terreny on s’aixeca el Punt de Trobada, formalitzarà avui a la Batllia la demanda de l’execució de la sentència de la sala civil del Tribunal Superior que fa dos mesos els va donar la raó i va dictar que els Cachafeiro havien d’abandonar els grans magatzems lauredians. Segons ha pogut saber el Diari, instarà el desnonament i ho farà reclamant que s’apliquin els terminis fixats a la Llei d’arrendaments. Els llogaters tindran, doncs, quinze dies per abandonar l’edifici. Aquest termini ha estat un dels arguments esgrimits per la representació legal de la família Cachafeiro per