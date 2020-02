El PS acusa el Govern de “no haver après” la lliçó de BPA

López dubta dels controls realitzats en el cas d’Assegurances Generals

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va sol·licitar ahir que el ministeri de Finances i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) facilitin tota la documentació relativa al cas d’Assegurances Generals, “vista la passivitat i la manca d’explicacions per part del Govern”. López també va considerar que l’executiu “no ha après la lliçó amb la crisi de BPA” i va lamentar que la “segona legislatura comenci amb un fet que, novament, posa en qüestió els mitjans del país” per evitar crisis al sector financer. En la mateixa línia, va recalcar que els mecanismes de supervisió han de “funcionar per donar les