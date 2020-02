MoraBanc augmenta un 4,5% els beneficis fins als 25,14 milions

L'entitat ha anunciat que ha incrementat els recursos dels clients durant el 2019 i arriba als 7.514 milions

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc ha tancat l'exercici passat amb uns beneficis de 25,14 milions de benefici que representen un augment del 4,5% respecte l'any anterior, segons ha fet públic el banc en un comunicat, on el president de l'entitat, Pedro Gonzalez Grau, destaca que "els resultats del 2019 són molt satisfactoris. El creixement del benefici per tercer any consecutiu, assolit amb creixement sostingut i recurrent en totes les línies, demostra la solidesa del nostre model de negoci centrat en afegir valor al client".

L'entitat remarca que ha registrat un increment dels recursos de clients d'un 15% fins arribar a 7.514 milions i que el volum d'inversió creditícia ha crescut l'últim any un 13%. MoraBanc ressalta també la millora de la ràtio de morositat que se situa en el 3,3%, davant del 3,8% del 2018. El director general de l'entitat, Lluís Alsina, recalca que "la valoració és bona i les expectatives per al 2020, que hem iniciat amb l'obertura de MoraWealth a Barcelona, són encara millors".