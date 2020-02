Les matriculacions baixen un 6,1% al gener

Els concessionaris han registrat 21 turismes menys que fa un any quan es va arribar als 214

Actualitzada 06/02/2020 a les 12:05

La matriculació de vehicles ha baixat al gener des dels 294 que es van registrar l'any passat fins als 276 d'aquest exercici, que representen un descens del 6,1%, segons les dades fetes públiques avui per Estadística. Els turismes han baixat en 21 unitats i s'ha produït un augment de la venda de motocicletes i ciclomotors, que passen de 33 a 38, i dels camions i camionetes que creixen de les 26 de fa un any a les 32 del 2020.

Les xifres d'Estadística indiquen que s'estabilitza la matriculació de vehicles de gasoil, se n'ha venut un mes, i disminueixen les operacions de vehicles de gasolina que van ser 183 al 2019 i ara s'han quedat en 155 transaccions. Els concessionaris han matriculat 13 vehicles híbrids de gasolina no endollables aquest any i el gener anterior no se n'havia venut cap d'aquest tipus d'energia.