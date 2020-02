Salut fa seguiment pel coronavirus a nou persones que han viatjat a la Xina

El ministre Jover ha remarcat que cap dels viatgers presenta símptomes de la patologia i que no han visitat la zona de risc

Actualitzada 05/02/2020 a les 18:33

Redacció Andorra la Vella

El ministre Eric Jovern ha explicat que Salut està fent el seguiment a nou persones que han viatjat recentment a la Xina i que cap d'elles presenta cap símptoma de coronavirus, segons ha comentat en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Jover ha assenyalat que cap dels viatgers ha visitat la zona de risc al país asiàtic i que no ha estat necessari aplicar mesures d'aïllament i poden fer vida normal. El ministre portaveu ha manifestat que no s'ha hagut d'activar el protocol específic de la malaltia però que les dimensions del Principat permeten fer un seguiment individualitzat de cada persona sotmesa als controls mèdics.

Eric Jover s'ha referit a l'evolució del brot d'urticària que afecta des de fa una setmana alumnes de l'Escola francesa d'Ordino i ha indicat que avui no hi ha hagut cap problema més dels infants i que tot i que encara que tenen els resultats de l'anàlisi sobre l'origen de l'afectació "tot apunta que seria ambiental".

El portaveu del Govern ha anunciat la celebració d'una reunió de ministres d'Educació la setmana vinent a la Havana dins dels treballs de preparació de la Cimera Iberoamericana que acollirà Andorra al novembre i respecte les declaracions de les entitats empresarials sobre les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea ha apuntat que comparteixen una part dels plantejaments de les patronals. Jover ha precisat que les converses amb Brussel·les comencen amb unes bases i després es tenen en compte les particularitats de cada país i ha destacat que hi ha casos de països a la UE amb prestacions d'atur no contributives que podrien ser similars al model andorrà i ha reconegut que el procés de negociació "es podria" veure alentit pel Brexit.