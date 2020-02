Bingo Stars lliura un xec pel Dia Mundial Contra el Càncer

La sala de joc ha fet acte d’entrega dels diners recaptats en les consumicions fetes ahir i que de forma solidària, en el marc de la celebració del dia mundial contra aquesta malaltia, van ser destinats integralment a l’associació

Bingo Stars lliura un xec a ASSANDCA per lluitar contra el càncer El director general de Bingo Stars, Marc Martos, ha lliurat un xec solidari a Josep Saravia, president d'ASSANDCA

Actualitzada 05/02/2020 a les 18:46

Redacció Andorra la Vella

Bingo Stars ha lliurat un xec solidari a l’Associació Andorrana Contra el

Càncer (ASSANDCA) per valor de 958,70€ per lluitar contra aquesta malaltia. Per quart any consecutiu la sala de joc ha fet acte d’entrega dels diners recaptats en les consumicions fetes ahir i que de forma solidària, en el marc de la celebració del Dia Mundial Contra el Càncer, van ser destinats integralment a l’associació. El president d’ASSANDCA, Josep Saravia, ha destacat que és la primera empresa privada del país que "va organitzar accions socials per recaptar fons, i això des del moment que va néixer l’associació.” El director general de la sala, Marc Martos, ha comentat que donen suport regularment a iniciatives i associacions del país que tenen una vocació social i inclusiva perquè, en aquest cas, "és una malaltia que cada dia afecta més persones" i que "considerem imprescindible estar al seu costat i per això des del principi hi hem volgut ser.”