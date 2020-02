Detectats 23 càncers de mama durant l'any passat

El programa de detecció precoç ha promogut que més del 50% de les dones d'entre 50 i 69 anys s'hagin fet una mamografia gratuïta

Actualitzada 04/02/2020 a les 13:41

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha detectat 23 casos de càncer de mama durant el 2019 gràcies al programa de detecció precoç, que ofereix una mamografia gratuïta cada dos anys. Segons ha fet saber l'executiu, l'any passat es van enviar 11.430 cartes informatives a dones d'entre 50 i 69 anys per informar-los de la possibilitat d'entrar en el programa de cribratge, i d'aquestes un 50,45% s'han realitzat la mamografia. Una novetat que s'incorpora en el programa de detecció precoç de càncer de mama aquest any és l'ampliació de l'edat de les dones que hi poden formar part. El grup s'ha eixamplat fins als 74 anys després de les recomanacions recollides en la darrera avaluació del comitè director del programa.

Govern també treballa per iniciar aquest any un programa de cribratge similar pel càncer de còlon i que anirà adreçat a homes i dones de 50 a 74 anys. Així mateix, el ministeri de Salut ha encarregat a un doctor especialista la realització d'un protocol d'actuació que permeti aplicar el cribratge de retinoblastoma, un tumor de les cèl·lules de la retina que es presenta durant la infància i representa un 3% dels càncers en menors de 15 anys.