TeamStone SL ha desenvolupat TrionData, una empresa creada per Pedro Miranda i orientada a bancs i asseguradores

Una start-up per gestionar dades d'entitats financeres Miranda i Gouarré durant la presentació de Trion Data Twitter Niu Andorra Telecom

Actualitzada 03/02/2020 a les 13:35

TrionData és l'start-up, creada per l'emprenedor Pedro Miranda, que permet "integrar i gestionar de manera efectiva les dades procedents de plataformes diferents dins d'una mateixa organització", segons ha informat Andorra Telecom en un comunicat.

Miranda ha presentat avui l'empresa -junt al responsable de Niu, Miquel Gouarré- que centra els avantatges en "la centralització de l'entrada i la sortida de dades financeres des de sistemes interns i externs" per garantir una dada de qualitat i d'aquesta forma evitar el tràfic d'aquelles no controlables, sobretot per a bancs i asseguradores.