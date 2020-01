Josep Estañol dimiteix com a president de la Cambra de notaris

Actualitzada 31/01/2020 a les 06:43

Josep Estañol ha dimitit com a president de la Cambra de notaris i, per tant, ja no formarà part del tribunal que s’ha organitzat per al concurs que ha de culminar amb l’elecció d’un nou fedatari públic. Estañol prenia part del tribunal en tant que representant del col·lectiu professional i ha participat en tota la feina prèvia d’anàlisi del plec de bases i del temari que hauran d’estudiar els professionals que aspirin a obtenir plaça. Precisament aquest dimecres el BOPA publicava l’edicte de convocatòria del procés de selecció. El primer pas per als interessats és formalitzar una sol·licitud que hauran de lliurar al Govern abans de les 15.30 hores del 15 de maig vinent. El tribunal organitzat per al concurs el completen el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el president del Tribunal Superior, Albert Andrés Pereira, la presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez, i els juristes Antoni López i Juan-José López Burniol.