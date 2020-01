Els professionals en medi ambient reclamen una llei sobre la qualitat de l'aire interior

L'Associació per a la Qualitat Ambiental Interior (AAQAI) recorda la importància de la prevenció i de la creació d'una taula de diàleg entre professionals del sector

Actualitzada 31/01/2020 a les 11:50

Redacció Andorra la Vella

L'Associació per a la Qualitat Ambiental Interior (AAQAI) vol que les autoritats impulsin una taula de diàleg amb la resta de professionals del sector per treballar en una llei sobre la qualitat de l'aire interior segons han fet saber a través d'un comunicat. L'entitat ha remarcat la importància de la prevenció després de l'episodi que es va viure a l'escola francesa d'Ordino dimarts passat, on 47 nens de 9 a 11 anys i un adult van patir urticària, cefalea, i dolor abdominal. Segons l'associació, "aquest episodi posa en relleu la necessitat d'insistir en la tasca preventiva que cal fer".