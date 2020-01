Actualitzada 31/01/2020 a les 06:42

La fins ara batlle, Cristina Bea Rebés, ha cessat definitivament les seves funcions i abandona la carrera judicial. Així ho va fer públic ahir el Consell Superior de la Justícia en una publicació en el Butlletí Oficial. En els darrers anys, el seu nom havia sonat per ocupar diferents càrrecs en el si del poder judicial, malgrat això, Bea no havia estat escollida per a cap.