La sisena edició de la competició de robòtica ha atorgat el segon premi a l'escola andorrana d'Encamp com a millor projecte científic i a l'escola andorrana de Santa Coloma en la categoria de valors

Sant Ermengol guanya la Micro First Lego League Avui s'ha celebrat la sisena edició de la competició de robòtica Micro First Lego League SFGA/CEsteve

Actualitzada 29/01/2020 a les 20:21

Redacció Andorra la Vella

L'equip Sermelegos de l'escola Sant Ermengol ha estat el guanyador de la sisena edició de la competició de robòtica Micro First Lego League Andorra Telecom, que s'ha celebrat avui al Centre de Congressos de la capital amb la participació d'un centenar d'alumnes de sis escoles de segona ensenyança del país. El grup guanyador ha aconseguit els millors resultats en el repte plantejat al voltant de la construcció sostenible, accessible i innovadora en les grans ciutats. El jurat ha considerat que l'equip Pinefrik de l'escola andorrana d'Encamp ha presentat el millor projecte científic, mentre que en la categoria de valors el combinat premiat ha estat Santa&Co,Win de l'escola andorrana de Santa Coloma. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que la tecnologia ha de ser una ajuda per convertir les ciutats "en més humanes" per garantir "una millor presa de decisions i una governança oberta i transparent".