Nova querella contra el mestre espanyol, que suposa la tercera

No hi ha novetats en relació amb l’abocament del material informàtic del professor espanyol

Una altra família ha presentat una querella contra el mestre d’infantil del col·legi espanyol María Moliner. Amb aquesta són tres les querelles contra el docent, acusat d’abusar sexualment d’alguns dels seus alumnes, i contra el qual es van presentar cinc denúncies davant la policia. De moment la situació del mestre no ha variat. Es troba en llibertat provisional amb l’única condició que té prohibit apropar-se al centre escolar escaldenc. El mateix dia que va ser posat en llibertat, el 24 de desembre, es va desplaçar a la seva ciutat, Almeria, per passar el Nadal, aconsellat per responsables de l’ambaixada espanyola.